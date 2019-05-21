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21.05.19 16:18

Заседание ТКГ в Минске пройдет 5 июня

Представители Трехсторонней контактной группы встретятся через две недели.

минск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

"Вниманию СМИ: по сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседание ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.", - говорится в сообщении.

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Заседание ТКГ в Минске пройдет 5 июня 01

Напомним, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных.


Евгений Марчук 19 мая уволился с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Также ТКГ покинула Ирина Геращенко.

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