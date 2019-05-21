Доцент одного из вузов Закарпатья задержан за систематические взятки за сдачу экзаменов, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что доцент требовал деньги от студентов за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 2,5 до 4,5 тысяч гривен.

Правоохранители задержали доцента согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки в размере 4,5 тыс. гривен.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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