Состояние здоровья крымского политзаключенного Бекирова стремительно ухудшается, - Денисова

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние тяжелобольного Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Я неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению крымского татарина. Отстранившись от личного вмешательства, Татьяна Москалькова поручила так называемому "уполномоченному по правам человека" в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного. Она, якобы, посетив Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе, опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья. Но все же Эдема Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу. Несмотря на выводы врачей об удовлетворительном состоянии, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина. Это свидетельствует о том, что у Эдема прогрессирует сахарный диабет", - заявила Денисова.

"Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке. Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы. Это приводит к нестерпимой боли. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности. В очередной раз обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав гражданина Украины Эдема Бекирова. Только предоставление ему квалифицированной медицинской помощи в условиях стационарного лечения может предотвратить фатальным последствиям для здоровья. Для промедления нет времени!" - резюмировала Денисова.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.