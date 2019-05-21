Пожарные изменения закона - фикция, а не реформа избирательной системы. Партийные списки должны быть открытыми, - БПП

Об этом говорится в заявлении Блока Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему - закрытость партийных списков. Какой бы ни была система - смешанной, мажоритарной или пропорциональной - списки должны быть открытыми. Это и есть реформа, все остальное - ее имитация или чистой воды политическая конъюнктура. А предлагаемое снижение проходного барьера до 3% создает ситуацию политической безответственности, и может быть путем к политической дезинтеграции Украины, проведения в парламент региональных политических проектов и "карманных" партий, финансируемых олигархами. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" считает, что Верховная Рада в ближайшее время должна сосредоточиться на тщательном рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса, найти оптимальную модель открытых списков", - заявили в политсиле.

"При этом процесс изменения избирательного законодательства должен происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ, о чем публично заявила и ЦИК. Устоявшаяся международная практика в демократических странах не предусматривает изменение избирательного законодательства позднее чем за год до проведения соответствующих выборов. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" отмечает, что начиная с 2014 года в Украине состоялись 2 президентских избирательные кампании, выборы в Верховную Раду Украины и в местные советы, и каждая из этих кампаний по оценкам международных наблюдательных миссий проходила честно и прозрачно, в соответствии стандартам. Убеждены, что эта высокая планка должна держаться и в дальнейшем, чтобы политическая целесообразность не разрушила доверие общества к избирательным процедурам. Мы также настаиваем на том, что объявление внеочередных выборов должно происходить исключительно в правовом поле - в соответствии с Конституцией Украины", - резюмировали в БПП.

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