Конституция определяет три основания для роспуска Рады, сегодня ни одного из них нет, - Бурбак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер фракции НФ Максим Бурбак написал на странице в Facebook по итогам сегодняшних консультаций с руководством парламента и президентом Владимиром Зеленским. Приводим текст Бурбака полностью.

"Несколько слов о встрече с Президентом Зеленским

Свой разговор я начал с основ права. Могу спокойно об этом говорить, потому что закончил юридический факультет Черновицкого университета.

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Так вот. Базовые положения теории государства и права говорят нам, что есть три ветви власти - законодательная, исполнительная и судебная. Между ними должен быть баланс. Для того, чтобы страна работала и не было узурпации власти.

Президент сообщил, что на роспуск парламента существует запрос общества. На это я ответил ему, что сто лет назад, в 1917-м, также был "запрос" на "фабрики - рабочим", "землю - крестьянам", "нет - войне". Тогда мы заплатили высокую цену за такие "общественные настроения". Украину оккупировала советская Россия. А потом был Голодомор, большой террор и уничтожение цвета нации. Напомнил об этом Владимиру Зеленскому. Потому что знаю, на парах по истории им об этом рассказывали.

Затем я снова вернулся к юридическим аспектам. Берем, говорю, нашу Конституцию, гарантом которой Вы вчера присягнули быть. Статья 90-я четко определяет три основания для роспуска парламента. Сегодня ни одного из них нет.

Сообщил Президенту также, что 17 мая, в прошлую пятницу, фракция "Народного фронта" вышла из парламентской коалиции "Европейская Украина". Председатель Верховной Рады объявил о прекращении существования коалиции и начале формирования новой. Все в соответствии с Конституцией. Мы инициировали начало консультаций о создании новой коалиции, которые должны продолжаться месяц - по закону. То есть, своим указом о "роспуске парламента" Вы, господин Президент, сделаете невозможным создание коалиции.

И напоследок. Вспомнили об отставке правительства, о которой заявил Владимир Гройсман. Поскольку Президент вчера требовал немедленной отставки правительства, я напомнил ему, что он должен предложить свою кандидатуру на пост премьера. Ответа не услышал. Меня это удивляет. Потому что если требуешь отставки правительства, значит готов взять ответственность на себя и знаешь, как действовать дальше.

А относительно сомнительных досрочных выборов в парламент - мы готовы".

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