С января по апрель 2019 года на Донбассе зафиксировано 12 случаев обстрела школ, - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

"В результате конфликта на востоке Украины школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети прячутся в бункерах. Чувство постоянного страха мешает учиться", - говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

"С 2014 более 750 учебных заведений по обе стороны от линии разграничения были повреждены или разрушены в результате вооруженного конфликта. Многие школы расположены вблизи военных объектов, баз, лагерей или контрольно-пропускных пунктов", - говорится в заявлении фонда ООН при ЮНИСЕФ.

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"Разрушенные классные комнаты, где мешки с песком должны защищать детей от рикошетов, не является местом, где дети могут учиться. Все стороны конфликта должны защищать детей и школы", - заявила Фор.

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. "Украине и ряду других стран следует подписать "Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах", - отмечают в заявлении.

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