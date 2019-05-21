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21.05.19 16:55

С января по апрель 2019 года на Донбассе зафиксировано 12 случаев обстрела школ, - ЮНИСЕФ

С начала 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе значительно возросло количество обстрелов школ. С января по апрель 2019 года зафиксировано 12 случаев, что в 4 раза превышает аналогичный период прошлого года.

школа,обстрел

Об этом сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

"В результате конфликта на востоке Украины школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети прячутся в бункерах. Чувство постоянного страха мешает учиться", - говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

"С 2014 более 750 учебных заведений по обе стороны от линии разграничения были повреждены или разрушены в результате вооруженного конфликта. Многие школы расположены вблизи военных объектов, баз, лагерей или контрольно-пропускных пунктов", - говорится в заявлении фонда ООН при ЮНИСЕФ.

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"Разрушенные классные комнаты, где мешки с песком должны защищать детей от рикошетов, не является местом, где дети могут учиться. Все стороны конфликта должны защищать детей и школы", - заявила Фор.

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. "Украине и ряду других стран следует подписать "Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах", - отмечают в заявлении.

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