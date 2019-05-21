Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передадут в суд на Днепропетровщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как лицо, которое участвовало во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее эти лица отмечали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно", - сказал адвокат.

Он добавил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Дмитрий Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.