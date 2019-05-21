Минюст зарегистрировал партию "Голос"

Об этом сообщила руководитель штаба партии, экс-заместитель Министра экономики Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все бюрократические барьеры преодолены - сегодня от Министерства юстиции получили документы о перерегистрации партии!

Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - сообщила Клименко.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.