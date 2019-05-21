Мошенники, обманувшие 400 человек на 4,5 млн грн под видом услуг по трудоустройству, задержаны в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мошенники действовали на территории Днепровского и Соломенского районов Киева. После получения авансовых платежей от пострадавших фигуранты сразу меняли места расположения офисов. Уже установлено, что за время осуществления противоправной деятельности преступники завладели средствами около 400 человек. Сумма ущерба составляет почти 4,5 млн гривен.

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В рамках уголовного производства полицейские провели 7 санкционированных обысков. Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность, денежные средства в сумме 18,5 тыс. долларов, 9 тыс. евро и более 130 тыс. гривен.

Сейчас в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны 5 правонарушителей. Решается вопрос о сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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