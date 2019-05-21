Днепр во второй раз будет принимать Международный книжный фестиваль Book Space

В этом году он пройдет на новом месте - Фестивальном причале, что на Сичеславской Набережной. Мероприятие является частью программы "Культурная столица". В течение трех дней в Book Space можно будет не только ознакомиться с книжными новинками, приобрести литературу, но и пообщаться с писателями, редакторами, издателями, журналистами. Среди известных гостей - британский журналист Дэвид Патрикаракос, писатели Ирэна Карпа, Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан и другие.



"Первый фестиваль Book Space произвел настоящий фурор у посетителей, гостей, участников. Есть много положительных отзывов. Поэтому не останавливаемся и продолжаем этот творческий марафон. Организаторы подготовили еще более насыщенную программу. На этот раз будет удобная просторная площадка на набережной. Благодарны руководству города, области за поддержку. Приглашаем всех жителей, гостей Днепра на книжный фестиваль. Каждый обязательно найдет площадку, которая нравится ", - сказал во время пресс-конференции 21 мая внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.



Со своей стороны арт-директор фестиваля Виктория Нарижна рассказала: если в прошлом году темой мероприятия была трансформация, то для фестиваля выбрана более смелую и ироническая тема, которая развивает предыдущую - "Новые формы жизни".



"Будем говорить о новых формах жизни в самых разных областях. Обо всем, что происходит вокруг нас постоянно и приобретает новые формы. Так будет называться и основная дискуссионная программа фестиваля. В этом блоке среди прочего будут обсуждать новые формы войны, то, как Интернет, соцсети меняют ее. В рамках этой дискуссии представит свою книгу "Война на 140 символов" интересный британский журналист Дэвид Патрикаракос. Кроме того, будет фестивальная программа "Книги будущего", где посмотрим, что за новые "организмы" возникают в книгоиздании. А в программе авторских чтений "Будущие книги" авторы поделятся неопубликованным, а порой - и недописанным еще материалом. В целом программа фестиваля будет доступной для слушателя и одновременно интеллектуально выверенной, она даст новые мысли, знания, взгляды. Хотим донести, что книга - это не просто бумажные страницы, а гораздо более широкое понятие ", - отметила Виктория Нарижна.



Традиционно одной из крупнейших площадок фестиваля будет издательский ярмарка.



"В этом году к нам приедет гораздо больше издательств. Если в прошлом году их было около 70, то сейчас имеем подтверждения участия уже от более чем 90 издательств. Из них около 20 - так называемые маленькие издательства, то есть те, которые специализируются на какой-то теме или только начали свою деятельность. Таким образом выполняем одну из миссий книжного фестиваля - максимально поддерживать молодых авторов, издателей. Будет и зона комиксов, как отдельного жанра литературы. Там тоже будут интересности ", - сказала куратор украинской программы Алла Рыбицкая.



Как и в прошлый раз, на книжном фестивале организуют отдельную детскую программу развлекательно-образовательного характера.



"В этой зоне с профессиональными спикерами будут обсуждать провокационный вопрос - как не бояться детских книг. Будут привлечены родители и дети. Попробуем найти ответы на вопросы, возникающие в треугольнике "родители - дети - книги", - добавила куратор детской программы Елена Юрчук.



Также будет поэтическая, музыкальная программа, а в завершение организаторы подготовили сюрприз - мероприятие, во время которого литература необычно сочетается с современной музыкой.



Вход на международный книжный фестиваль Book Space-2019 свободный. С подробной его программой вскоре можно будет ознакомиться на официальной веб-странице проекта.