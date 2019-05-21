Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента Украины №303/2019 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва, назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года, кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины", - сообщается в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Рада не сможет принимать решения после указа президента Украины о досрочном прекращении ее полномочий. "С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й ст.ст. Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко.

Советник по юридическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского, адвокат Андрей Богдан уверен, что Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий.

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