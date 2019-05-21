В Днепре состоится 4th Interpipe Dnipro Half Marathon



26 мая в Днепре состоится традиционный Interpipe Dnipro Half Marathon. В этом году он будет проходить в четвертый раз. Соревнования будут проходить при поддержке Днепровского городского совета в рамках программы "Днепр - спортивная столица". Организаторы - компания Run Ukraine и INTERPIPE. Ожидается более 5 тыс. бегунов со всей Украины и из-за рубежа. Как всегда, мероприятие соберет и любителей, так и профессиональных спортсменов. Свое участие в полумарафоне подтвердили и представители мировой беговой элиты.





Об этом стало известно во время пресс-конференции 21 мая.

"Для Днепра это значительное событие. Полумарафон превратился в международное спортивное действо, которого ждут все любители спорта. На время проведения мероприятия будут дежурить полиция, Муниципальная стража, медики. Кроме этого, участники полумарафона будут иметь медицинское страхование, входящее в стартовый пакет ", - отметил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.



Представители одного из организаторов мероприятия - компании Run Ukraine - рассказали об изменениях в дистанциях: в категории "Индивидуальные забеги" к дистанции 21,0975 км добавлена дистанция ​​10 км; дистанция 5 км была заменена на Rexona Mini Marathon 4,2 км. Также в рамках мероприятия состоится командный забег 4х21 км и эстафета 4х5 км.

"Общий призовой фонд 4th Interpipe Dnipro Half Marathon значительно увеличится по сравнению с прошлым годом и составит 143 тыс. грн, что на 56,5 тыс. больше предыдущего. Победители на главной дистанции получат 12 тыс. грн, за второе место - 10 тыс. грн, за третье - 6 тыс. грн, за четвертое - 4 тыс. грн и 2 тыс. грн - за пятое место. Если атлет установит рекорд трассы, он дополнительно получит еще 5 тыс. грн: мужчины - за время 1:04:00, женщины - за 1:13:50. Финишеры главных дистанций получат медали с обновленным дизайном, основанном на изображении знакового элемента маршрута полумарафона ", - отметил генеральный менеджер компании Run Ukraine Дмитрий Черницкий.



Кроме этого, он напомнил, что все желающие еще могут зарегистрироваться для участия в 4th Interpipe Dnipro Half Marathon на официальном сайте мероприятия (https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/).



Дмитрий Кисилевский, директор по корпоративным отношениям INTERPIPE, уверен, что проведение таких масштабных спортивных событий - это не только поощрение здорового образа жизни, но и развитие города. "В этом году более 2 тыс. участников полумарафона приедут в Днепр из других городов. Все они остановятся в гостиницах, пойдут в кафе, на экскурсии - это все дополнительные поступления в бюджет города и создание положительного имиджа Днепра. Кроме этого, мы видим, что каждый год участников Interpipe Dnipro Half Marathon становится больше, а это означает, что все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни и спорту".