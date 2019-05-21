Зампредседателя Васильковского горсовета задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за регистрацию земельных участков, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, в соответствии с функциональными обязанностями, должен координировать работу Центра предоставления административных услуг района. Вместо этого чиновник наладил схему получения взяток с граждан за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в 500 долларов за каждую свою "услугу".

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Правоохранители задержали злоумышленника в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере 2,5 тысяч долларов за возобновление государственной регистрации 5 земельных участков.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы и жительства чиновника.

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