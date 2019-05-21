"Мемориал" признал политзаключенными крымскотатарских активистов, задержанных в конце марта по обвинению в участии в Хизб ут-Тахрир

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в 2003 году Верховный суд России запретил деятельность Хизб ут-Тахрир на территории страны.
В "Мемориале" заявили, что считают безосновательным объявление Хизб ут-Тахрир террористической организацией, отметив, что Россия - единственное государство в мире, признавшее ее таковой.
"Ни в одном из известных нам уголовных дел, в рамках которых за решеткой оказались уже более 250 мусульман, нет признаков не только терроризма, но и подготовки или хотя бы обсуждения терактов и применения оружия", - говорится в официальном сообщении правозащитного центра.
"Мемориал" потребовал немедленного освобождения участников Хизб ут-Тахрир и прекращения их уголовного преследования.
Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека.
27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.
29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после обысков в Крыму находился в розыске.
14 мая Кировский и Октябрьский районные суды Ростова-на-Дону, а также Шахтинский городской суд Ростовской области продлили на три месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для 24 фигурантов дела организации "Хизб ут-Тахрир", задержанных 27–28 марта 2019 года.
Все они будут находиться под арестом до 15 августа, 20 активистов содержат в СИЗО Ростова-на-Дону, еще четверых – в СИЗО города Шахты.