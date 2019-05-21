Трое украинских воинов получили ранения с начала суток 21 мая. Враг трижды нарушал перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.
Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".