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21.05.19 18:46

США внесли в санкционный список 2 российских предприятия, производящие ракеты и системы ПВО

США расширили санкции против РФ, добавив в список два российских предприятия ОПК и военный учебный центр.

санкции

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения", расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард" и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.

Из документа следует, что попавшие под санкции учреждения нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.

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Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.

Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки США в предыдущие годы, причем - тоже за нарушение режима нераспространения.

Московский завод "Авангард", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400.

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Тульское КБП (входит в состав "Ростеха"), одно из крупнейших российских оборонных предприятий, занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.

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