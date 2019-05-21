Откуда взялись 4%? Последние исследования показывают 12% доверия ВР, - социолог Бекешкина об аргументации Зеленского для роспуска Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Бекешкина отметила: "Читаю на сайте Президента Украины: "Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий".

Я так понимаю, что в официальных документах должны быть точные цифры. Так у меня вопрос: откуда взялись 4%? Я старательно искала, последние измерения рейтингов доверия к институтам, которые нашла - в опросе Центра Разумкова (февраль-2019): в основном и полностью доверяют Верховной Раде 12%. Конечно, 12% - это тоже маловато. Но не 4%!

В общем доверие к ВР было относительно весомым только сразу после избрания (да и то негатив преобладал).

12% - немного? А вот в декабре 2015 года, через год после избрания полная и подавляющее доверие к ВР, согласно опросу "Дем. Инициатив" и КМИС - 9.5%. То есть, по этой логике, распускать ВР надо было уже через год после избрания?

Что дальше? Декабрь 2016 - 12% (разогнать!), Декабрь 2017 - 9% (разогнать!) Это еще меньше, чем 12%! Так что - каждый год надо было распускать ВР?

Кстати, в других государственных институтов доверие на том же уровне (особенно у судов). Так давайте все и всех распустим, "до основанья, а затем ..."

Но возвращаюсь к своему вопросу: откуда взялись 4%? И при чем здесь Конституция?"

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Напомним, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Рада не сможет принимать решения после указа президента Украины о досрочном прекращении ее полномочий. "С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й ст.ст. Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко.

Советник по юридическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского, адвокат Андрей Богдан уверен, что Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий.