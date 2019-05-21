Пятеро жителей Запорожья заманивали украинцев и иностранцев на "финансовые торги", на чем "заработали" 9 млн гривен, - киберполиция

Работники Приднепровского управления киберполиции на территории Запорожья обнаружили группу лиц, в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В состав преступной группы входило 5 человек, во главе с 21-летним жителем Запорожья.

Мошенники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму. Обычно она составляла около 100 долларов. В дальнейшем, они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств.

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Работники киберполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции, за процессуального руководства Запорожской местной прокуратуры № 3, провели обыски по месту расположения офиса мошенников и по месту жительства организатора преступной группы. По их результатам были изъяты ноутбуки и компьютеры, которые использовались мошенниками для администрирования своих веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.

Во время предварительного осмотра изъятой техники работники киберполиции обнаружили Интернет-платформы, которые администрировали и использовали мошенники. Только за последние две недели, на одной из таких площадок, они привлекли к участию в "торгах" до 15 человек, которые успели инвестировать около 10 000 долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

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