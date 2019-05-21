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21.05.19 19:02

Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ о назначении опубликован на офицальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины".

Другим свои указом президент Зеленский уволил Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины"

Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ - Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ

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