Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ о назначении опубликован на офицальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины".

Другим свои указом президент Зеленский уволил Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины"

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