Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласит решение о требовании освободить украинских военнопленных моряков

Об этом говорится в сообщении на сайте Трибунала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Международный трибунал по морскому праву вынесет свой приказ по делу, касающемуся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), о временных мерах в субботу, 25 мая в 12:00", - говорится в сообщении.

На открытом заседании приказ суда зачитает председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хён.

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Напоминаем, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске подчеркивается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

10 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда.

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