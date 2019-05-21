Деятельность израильского оборонного концерна Elbit Systems должна стать образцом для ВПК Украины, - Пашинский. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Пашинский отметил: "Сегодня у меня выдался очень насыщенный и напряженный день. Кроме встречи с президентом компании Elbit Systems Бецалелем Махлисом, посетил еще несколько подразделений различных направлений компании, которая занимается практически всем спектром военного производства: от кибернетических систем до артиллерийских орудий. Организация и деятельность компании Elbit должна стать образцом для украинского военно-промышленного комплекса как в работе по вооружению своей собственной армии, так и для реализации внешних заказов.

Несмотря на сегодняшнюю политическую турбулентность и неопределенность, сделаю все возможное, чтобы такие известные и мощные кампании не только сотрудничали с Вооруженными Силами Украины по повышению нашей обороноспособности, а и инвестировали в украинские предприятия и имели собственное производство. Это единственный путь для развития нашего ВПК".

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