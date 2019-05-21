НАТО направит €1,5 млн на захоронение радиоактивных отходов из могильника "Цибулево" на Кировоградщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Это конкретный пример практической поддержки НАТО оборонного сектора Украины. Я с оптимизмом смотрю в перспективы, проект "Вакуленчук" был успешным. Мы будем делать все, чтобы наша работа на объекте "Цибулево" была столь же результативной", - прокомментировал Укринформу во время подписания проекта заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

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Руководитель проекта Трастового фонда по захоронению радиоактивных отходов в Украине Юрий Гнилицкий в комментарии Укринформу сообщил, что проект продлится 18 месяцев, его стоимость - €1,5 млн. На данный момент полная сумма на выполнение проекта еще не поступила, однако, доноры - Норвегия и Германия - приложили все усилия, чтобы выделить полный объем средств.

"Радиоактивные отходы оставшиеся от советских ядерных программ. Это шесть объектов на территории Украины. Был пилотный проект - объект "Вакуленчук", на котором отрабатывались все этапы финансирования работ, организации контроля ГИЯРУ. Он был успешно выполнен, получил положительные заключения органов государственной власти", - отметил Гнилицкий.

По его словам, €120 тыс., которых не хватает на данный момент, планируется получить до конца года.

"После этого мы начнем выполнение плана в полном объеме. Первым этапом будет обследование, подготовка материалов для разработки технического решения. Затем планируется мобилизация объекта, размещение техники для ликвидации, разработка контейнеров, всех технических вопросов по извлечению. Затем - активная фаза, извлечение отходов и упаковки в контейнеры, отвоз на ГНС "Радон", - добавил Гнилицкий.

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После завершения работ на объекте "Цибулево" работы начнутся на объекте "Телятин", что на Ивано-Франковщине.