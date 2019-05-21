Экс-глава СБУ и экс-вице-премьер времен Януковича Хорошковский вернулся в Украину, - "Схемы" (обновлено)

Об этом журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" узнали сразу из трех источников, независимых друг от друга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Азарова.

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Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезда за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

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В Украину прилетела жена Хорошковского Елена, а не он сам. Об этом "112.ua" сообщили в пресс-службе бизнесмена, комментируя появившуюся в СМИ информацию о его возвращении в страну.