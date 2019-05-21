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21.05.19 20:31

Кассации на решения Антикоррупционного суда будет рассматривать Третья судебная палата КУС ВС

Собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС) определило специализацию судей Третьей судебной палаты КУС ВС.

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Судьи этой палаты будут рассматривать уголовные дела (производства) относительно коррупционных преступлений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

Таким образом, для рассмотрения упомянутых дел будут существовать три судебные инстанции: первая - Высший антикоррупционный суд, апелляционный - Апелляционная палата ВАКС, кассационная - третья судебная палата КУС ВС.

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"Благодаря внедрению отдельной специализации судей Третьей судебной палаты удастся обеспечить постоянство и единство судебной практики рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям. В частности, речь идет об уголовных производствах в отношении коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст. 45 Уголовного кодекса Украины, ст. 206-2, 209, 211, 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ВС напоминают, что 5 сентября 2018 года собрание судей КУС ВС приняли решение о создании Третьей судебной палаты в составе 13 человек в связи с тем, что 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс в Верховный Суд, в частности на занятие 13 вакантных должностей судей в Кассационном уголовном суде.

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