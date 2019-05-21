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21.05.19 20:45

"Хомчак - боевой генерал! Искренне рад, что такой командир теперь Главнокомандующий", - ветеран АТО, участник боев под Иловайском Стеблюк

Военный медик, профессор, ветеран АТО и участник боев под Иловайском Всеволод Стеблюк высоко оценил назначение генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ.

"Хомчак - боевой генерал! Искренне рад, что такой командир теперь Главнокомандующий", - ветеран АТО, участник боев под Иловайском Стеблюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вместо стыда, унижения, плена для более полутора тысяч украинских воинов, которые готовили нам Муженко с Генштабом РФ, генерал Руслан Хомчак выбрал единственный достойный путь: "Решительно с боем вперед! С боем вперед!" Я слышал это в радиостанции командира, мы понимали на что шли.

Хомчак - боевой генерал! И я искренне рад, что такой командир теперь Главнокомандующий! И не называйте "иловайцев" жертвами. Это - герои, которые дали бой превосходящим силам агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ

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