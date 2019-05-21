Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

Как объявила Мэй во вторник, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия по плану выхода Великобритании из Европейского союза, одна из них - голосования о проведении второго референдума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление по соглашению с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй с соратниками провела закрытую встречу, на которой обсуждалась возможность повторного референдума о выходе из ЕС, - "Daily Telegraph"

Также 21 мая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Очередное голосование должно состояться в начале июня.