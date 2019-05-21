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21.05.19 21:03

Зеленский обсудил с главой Всемирного конгресса украинцев Гродом сотрудничество с диаспорой. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с главой Всемирного конгресса украинцев Гродом сотрудничество с диаспорой 01

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны ", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил Зеленского с избранием и вступлением в должность. Он также поблагодарил главу государства за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график. "Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства", - сказал он.

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Зеленский обсудил с главой Всемирного конгресса украинцев Гродом сотрудничество с диаспорой 02

"И для нашей громады будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 миллионов и мы украинцы, где бы мы ни жили", - отметил Грод,

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"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", -  сказал президент ВКУ.

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