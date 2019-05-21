Зеленский назначил Стефанчука представителем Президента в Верховной Раде

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником Президента Украины - представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, Руслан Стефанчук (1975 г.р.) – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. В 2011-2013гг заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии "Слуга народа" и отвечает за разработку законопроектов.

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