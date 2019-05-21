Зеленский назначил Богдана главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, по данным источника ZN.UA в окружении президента Украины Владимира Зеленского, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоятельно рекомендовал главе государства не назначать Андрея Богдана на должность главы Администрации президента. Однако Зеленский к совету не прислушался.

По словам источника, Волкер звонил Зеленскому с настоятельной рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским. Зеленский взял время на размышления, и указ показал, что он остался верен принятому до этого решению и все же назначил Богдана на эту должность.

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