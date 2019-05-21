Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность с момента вступления на должность главы АП

Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я профессиональный адвокат, и люди, которые здесь присутствуют, могут засвидетельствовать, что я был адвокатом многих политиков во всех лагерях, которые представлены здесь. В действительности я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха, но с момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию, это прописано в международной практике, в тех же самых США, где является адвокатом Джулиани. Он является только адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем", - сообщил Богдан.

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Он отметил, что с момента вступления на должность, официально приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

"Это официально публикуется в реестре адвокатов, и с этого момента любой человек может зайти, посмотреть и сказать, что я не адвокат и не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в любом другом процессе", - добавил Богдан.

Напомним, 21 мая Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины. Ранее он был советником Владимира Зеленского по юридическим вопросам.

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