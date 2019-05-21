"Это реально боевой генерал, участвовавший в реальных, а не фантазерских боевых действиях", - Семенченко о назначении Хомчака

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Семенченко отметил: "Начальником Генштаба назначен Руслан Хомчак. Я знаю сколько грязи вылили за эти годы на этого генерала за Иловайск. Я был одним из самых жестких критиков бывшего начальника Генштаба Муженко. До сих пор считаю, что его место - в тюрьме.

Но с Хомчаком я вместе воевал непосредственно до Иловайска и во время первого и второго штурма Иловайская. Поэтому то что я говорю сейчас - я знаю лично, по своему боевому опыту. Хомчак честно выполнял свой долг, не гнулся под пулями. В начале августа 2014 территорию возле лагеря где мы вместе находились накрыло градом. Но задних он не пас, это я видел лично. Во Иловайске четко выполнял приказы Генштаба, четко ставил задачу, показал себя как честный военный профессионал. Это реально боевой генерал, участвовавший в реальных, а не фантазийных боевых действиях.

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И самое главное - я знаю его позицию по Иловайскому котлу. Хомчак за открытый честный суд и за немедленное рассекречивание дела. Он сам дал показания и временной следственной комиссии ВР и следователям военной прокуратуры. Люди должны узнать правду. Потому как первый командир батальона "Донбасс" я поддерживаю это назначение и полностью отвечаю за свои слова".

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