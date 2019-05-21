Должность главы АП не относится к госслужбе и не подпадает под люстрацию, - Богдан

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо", - заявляет Богдан. По его словам, он разоблачил коррупционную схему, по которой из госбюджета выводились миллиардные суммы. Богдан утверждает, что создатель этой схемы по совместительству - один из авторов закона о люстрации. Отметим, о ком идет речь новоиспеченный глава АП не сообщил.
Он добавил, что предшественники, принимая закон вывели с государственной службы должности главы АП и его заместителей.
"Поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона", - считает Богдан.
"Господин Соболев в своей жизни получил один единственный яркий всплеск информационного хайпа: он был одним из проводников законов о люстрации. И настолько непрофессионально прописан закон, что все, кто хотел из-под действия этого закона выйти, под люстрацию не попали", - заявил Богдан.
Напоминаем, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.