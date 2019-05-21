Зеленский назначил юриста Ермака помощником Президента, главу диджитал ЗеКоманды Федорова - внештатным советником

Соответсвующие указы опубликованы на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником Президента Украины. Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документах.

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Федоров курировал диджитал-направление в избирательной комании Зеленского.

Ермак – юрист-международник, основатель и CEO "Международная юридическая компания", которая работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Также является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".

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