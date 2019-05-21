Зеленский назначил юриста Ермака помощником Президента, главу диджитал ЗеКоманды Федорова - внештатным советником

Соответсвующие указы опубликованы на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником Президента Украины. Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документах.
Федоров курировал диджитал-направление в избирательной комании Зеленского.
Ермак – юрист-международник, основатель и CEO "Международная юридическая компания", которая работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Также является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".