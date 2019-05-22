Согласованный текст законопроекта о внесении изменений в закон о выборах Рады будет готов в 7:00 22 мая, - Богдан

"Этот законопроект одобряется международным сообществом, и сейчас он дорабатывается совместно работниками Верховной Рады и администрации президента. Где-то на 7 утра у нас будет текст, и мы будем согласовывать снова-таки с председателем Верховной Рады путь его подачи: или как неотложный от президента, или подписанный всеми или почти всеми лидерами фракций, и внесенный на рассмотрение парламента завтра (22 мая – ИФ) с утра", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Богдан отметил, что изменения будут касаться исключения из закона норм, которые регламентируют мажоритарную составляющую парламентских выборов, и нормы закона, которая уменьшает проходной барьер до 3%.

"Будут ли голоса под этот законопроект – большой вопрос, но у нас есть оптимизм. Есть проблема с явкой депутатов, есть проблема с мнением именно мажоритарных депутатов, которые хотят избираться по своим округам, и они не всегда будут руководствоваться мнением лидеров своих фракций и партий", - сказал он.

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