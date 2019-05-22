В ГПУ подтвердили получение от граждан США Фрумана и Парнаса заявлений об угрозе убийством со стороны Коломойского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.
По словам Сарган, в ГПУ подали копию заявления, поскольку решение об открытии производства принимает Госбюро расследований. В то же время Генпрокуратура выступает в роли процессуального руководителя.
В ГБР заявили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление, в Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.
Адвокат граждан США Алина Самарец подтвердила информацию о подаче такого заявления.