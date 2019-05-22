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22.05.19 00:38

В ГПУ подтвердили получение от граждан США Фрумана и Парнаса заявлений об угрозе убийством со стороны Коломойского

В Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

В ГПУ подтвердили получение от граждан США Фрумана и Парнаса заявлений об угрозе убийством со стороны Коломойского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.

По словам Сарган, в ГПУ подали копию заявления, поскольку решение об открытии производства принимает Госбюро расследований. В то же время Генпрокуратура выступает в роли процессуального руководителя.

В ГБР заявили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление, в Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.

Адвокат граждан США Алина Самарец подтвердила информацию о подаче такого заявления.

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