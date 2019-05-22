"Хомчак сказал мне: отстреливаемся до последнего, в плен не сдаемся", - Тетерук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Тетерук отметил: "Это назначение я приветствую.

Хочу рассказать историю, которая убедила меня в том, что генерал Руслан Хомчак является профессиональным и мужественным человеком.

29 августа 2014, когда мой автомобиль был полностью уничтожен огнем врага и дальше ехать в колонне мы не могли, я с моими бойцами был подобран группой Юрия Березы. Когда остановились в лесополосе между позициями врага, я увидел, что с нами были офицеры штаба сектора во главе с генералом Хомчаком. Я тогда подумал, что в случае захвата нас в плен, генералов обменяют и очень быстро, а меня, как командира добровольческого батальона порежут на ремни. Поэтому для определения, все ли будут в случае огневого контакта с противником воевать, я прямо задал вопрос: воюем с оружием или я иду отдельно? Ответ Хомчака была немедленным и понятным: у каждого есть оружие - отстреливаемся до последнего, в плен не сдаемся. Именно так на фронте и приходит осознание, на кого можно рассчитывать, а на кого нет. Выяснив наши координаты, Хомчак вызвал огонь с воздуха по позициям, потому что вокруг были расположены батареи РСЗО и артиллерии врага.

Я слышал много грязи о себе и своих боевых побратимов, от тех, кого там и близко не было. Все это пустое.

Настоящими есть поступки человека. Хомчак - настоящий.

Поэтому желаю Начальнику Генштаба, Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак на этой должности быть решительным и успешным в выполнении поставленных перед войсками задачами и защищать наше государство от врага к Победе!"

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