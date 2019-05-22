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22.05.19 01:40

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Донбассе.

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П.А.Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве", - говорится в сообщении.

Минский "комплекс мер" 2015 года как основа мирного урегулирования был признан безальтернативным.

Президент РФ напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон.

Кроме того, Путин заявил о необходимости принять шаги по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

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