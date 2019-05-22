Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П.А.Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве", - говорится в сообщении.
Минский "комплекс мер" 2015 года как основа мирного урегулирования был признан безальтернативным.
Президент РФ напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон.
Кроме того, Путин заявил о необходимости принять шаги по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.