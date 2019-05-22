Беглый нардеп Онищенко заявил, что возвращается в Украину и примет участие в досрочных парламентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

О своей готовности и планах вернуться Онищенко сообщал судебным органам и НАБУ.

По словам Онищенко, уже 22 мая состоится первое заседание суда, однако на нем он не будет присутствовать. Нардеп планирует приехать на второе заседание.

"Ну, я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - сказал Александр Онищенко.

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Также он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.

Онищенко добавил, что у него есть доказательства причастности Порошенко к коррупционным схемам.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко, - ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", - сказал Александр Онищенко.

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