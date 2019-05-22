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22.05.19 07:08

Чем быстрее состоится перезапуск Администрации Президента - тем лучше, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что чем быстрее состоится перезапуск Администрации Президента – тем лучше.

павел,климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуацию не спасают", - написал он.

По его словам, офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией.

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"Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина. А перезагрузки - это интересная штука.

Есть хорошая китайская пословица: "Когда дует ветер - нужно строить мельницы, а не возводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец - чем быстрее, тем лучше", - резюмировал Климкин.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Чем быстрее состоится перезапуск Администрации Президента - тем лучше, - Климкин 01

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