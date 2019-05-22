Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел украинских позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.