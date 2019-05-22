Меркель и Макрон в ходе переговоров с Путиным раскритиковали его "паспортные указы" и обсудили реализацию минских соглашений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Они (Меркель и Макрон. - Ред.) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщают в Берлине, лидеры также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине.

"Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент", - подчеркивается в заявлении Зайберта.

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Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы.

"Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете", - говорится в заявлении.

В ходе телефонных переговоров также была затронута тема Сирии. Меркель и Макрон призвали Россию использовать свое влияние для поддержания режима перемирия в Идлибе. Также собеседники обсудили вопрос формирования в Сирии конституционного комитета для содействия политическому решению кризиса.

"Обсуждая ситуацию в Сирии, канцлер и французский президент очередной раз выразили обеспокоенность в связи с наступлением сирийской армии на северо-западный район страны. Они призвали президента Путина использовать свое влияние для поддержания режима прекращения огня в Идлибе", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, лидеры России, ФРГ и Франции обсудили ситуацию с соглашением по иранскому атому, заявил Зайберт.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.