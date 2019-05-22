РФ и российские компании должны финансово ответить за загрязненную нефть, - премьер Польши Моравецкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Действительно, российские поставщики допустили деловые и операционные ошибки и должны за это ответить. Россия и российские компании должны ответить за это финансово", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что Польша не может допустить того, чтобы польские нефтеперерабатывающие предприятия, вся транспортная инфраструктура страны пострадала из-за поставок российской загрязненной нефти. По его словам, Польша делает все возможное, чтобы избежать такого рода ситуации в будущем.

"Ведутся очень сложные, очень решительные переговоры с Россией, с российскими компаниями. Без сомнения, мы не отступим от наших условий, которые сформулировал министр (энергии. – Ред.) Тхужевський",- подчеркнул польский премьер.

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Как сообщалось, в официальном заявлении министерство энергии РП во вторник отметило, что ожидает от России на очистку системы нефтепровода "Дружба" от грязной нефти, компенсацию понесенных потерь и возобновления поставок до польских нефтеперерабатывающих заводов чистой нефти.

Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

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АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).