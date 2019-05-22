В результате столкновения двух маршруток во Львове пострадали пять человек, в том числе беременная женщина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщили, что 21 мая около 14:30 на ул. Городецкая - угол ул. Замкнутая (Галицкий район) водитель маршрутного автобуса № 138 столкнулся с маршрутным автобусом № 184А. В результате столкновения в больницу скорой медицинской помощи были доставлены 5 пострадавших пассажиров указанных маршрутных автобусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре автомобиля столкнулись на Львовщине - водитель-иностранец погиб. ФОТО

В частности:

- женщина, 1983 года рождения, проживает в с. Гостинцево Мостиского района Львовской области. Диагноз - ушиб локтевого сустава, беременность 29 недель.

- женщина, 1967 года рождения, проживает в с. Радохинцы Мостиского района Львовской области. Диагноз - ушиб шеи;

- женщина, 1991 года рождения, проживает в г. Львов. Диагноз - ушиб левого коленного сустава;

- женщина, 1999 года рождения, проживает в с. Довгомостиска Мостиского района Львовской области. Диагноз - ушиб теменной области головы;

- женщина, 2000 года рождения, проживает в г. Новояворивск. Диагноз - травматическая экстракция 2 зуба нижней челюсти.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.