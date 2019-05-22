Наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, но это пока невозможно, - глава АП Богдан

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил 21 мая в эфире телеканала "112 Украина", что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады отвечает украинской Конституции, передает Цензор.НЕТ.



Он отметил, что президент обсудил с главами фракций вопрос проведения парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижения проходного барьера в Раду до 3%.

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"Наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. В то же время можно внести изменения в действующий закон. Изменения в закон о выборах народных депутатов будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс", – заявил Богдан.



Он добавил, что не уверен, что за этот законопроект наберется большое количество голосов, так как в парламенте много мажоритарных депутатов, при этом а АП "есть оптимизм".