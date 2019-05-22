Бекешкина о выборах: "Слуга народа" слышит "голос народа" избирательно

Как инфоромирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Если "Слуга народа" так прислушивается к голосу народа, то, очевидно, следует принять избирательную систему с открытыми списками", - написала она.

Также Бекешкина привела данные опроса "Демократических инициатив" и КМИС за март 2019. Респонденты отвечали на вопрос: "По Вашему мнению, по какой избирательной системе должны происходить следующие выборы в Верховную Раду?"

Так, согласно опросу, по пропорциональной системе, когда все депутаты избираются по партийным спискам, которые формируют партии - 9.8%. По пропорциональной системе с "открытыми" списками, когда избиратели могут голосовать не только за партию, но и за отдельных кандидатов из списка, который определяет порядок их прохождения в Верховную Раду - 37.3%. По мажоритарной системе, когда все депутаты избираются в округах - 12.1%. По такой, как сейчас - половина депутатов избирается по списку, половина - в округах 12.3%. Трудно сказать - 28.6%.

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"Кажется, с "голосом народа" все ясно. Но, к сожалению, его слышат избирательно ...", - резюмировала Бекешкина.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.