"Отказывается носить тюремную робу", - правозащитники объяснили, почему политзаключенного Балуха удерживают в штрафном изоляторе

Содержащийся в российской колонии украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает находиться в штрафном изоляторе (ШИЗО) из-за отказа носить тюремную робу. Об этом 21 мая в Facebook проинформировала Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на родных Балуха, передает Цензор.НЕТ.



"Балуха в колонии №4 города Торжок оставили в ШИЗО до 31 мая 2019 года... В этот раз формальной причиной наказания стало нарушение формы одежды. Осужденный в оккупированном Крыму за украинскую позицию Владимир Балух отрицает свою вину и не признает решение российского суда о лишении его свободы. В знак протеста против действий оккупантов активист отказывается принимать пищу, которую готовят в местах лишения свободы. Он ест только то, что передают родственники, либо голодает. Украинец также отказывается носить тюремную робу. Это его форма протеста против действий российских оккупантов. Владимир Балух таким образом отстаивает свою свободу", – сказано в сообщении.



Правозащитники подчеркнули, что протест Балуха стал причиной его перевода из керченской колонии на территории оккупированного Крыма в учреждение в Тверской области России.

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"С момента прибытия в колонию Балуха уже четвертый раз по надуманным причинам поместили в штрафной изолятор. Крымская правозащитная группа предполагает, что Балуха и дальше будут держать в ШИЗО, пытаясь сломить его волю. Эксперты КПГ опасаются, что постоянное нахождение в штрафном изоляторе может еще больше подорвать его ослабленное здоровье", – отметили в КПГ.



По мнению правозащитников, ответственность за здоровье Балуха лежит на РФ, администрации колонии и ее и.о. начальника Александре Ножкине.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.