Олигархи уже не управляют страной. Они хотят одинаковых правил игры, - глава АП Богдан

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Богдан подчеркнул, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

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