Супрун призвала страны-члены ВОЗ отказаться от бизнеса с РФ: "Международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля"

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве 21 мая призвала ООН не мириться с присутствием РФ в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в тексте речи Супрун, обнародованной на сайте Минздрава, передает Цензор.НЕТ.



Глава Минздрава высказала мнение, что трансформация системы здравоохранения является эталоном изменений в Украине и подчеркнула, что одной из причин успеха реформы является способность ее команды "говорить "нет" бизнесу как обычно". Супрун призвала всех присутствующих "стать свободными и сказать "нет" бизнесу как обычно".

"Представьте следующее: что если бы вы были вынуждены покинуть свой дом и все, что вы можете взять с собой был один чемодан. Что бы вы взяли с собой? Более 1,5 миллиона украинцев были вынуждены делать такое решение, когда Россия оккупировала Крым и вторглась в Восточную Украину в 2014 г. Как оно найти свое имя в списке лиц на ликвидацию российскими спецслужбами, ФСБ? Сотни украинцев сегодня живут с ценой за их головы, ценой которую поставил Кремль. Что бы вы делали, если бы 70 ваших граждан были похищены и осуждены в постановочных судах на основе вымышленных обвинений и сосланы в колонии в Сибири? Это судьба режиссера Олега Сенцова из Крыма и десятков крымских татар. Пока мировые СМИ, как попугаи, повторяют ложь кремлевской машины по продуцированию фейков в индустриальных масштабах, почти ежедневно, украинский солдат отдает жизнь на передовой войны России с Европой; войны, которая унесла жизни 13 000 человек. Что было бы, если бы 24 военных вашего флота стали пленниками российского флота, когда проплывали международными водами, с гарантированным проходом в соответствии с международно признанными правилами и договорами? Разве это не очевидно акт агрессии? Раздача российских паспортов на оккупированных территориях, принудительно или добровольно, является еще одним актом агрессии. И требование наличия российского паспорта для получения медицинской помощи - является нарушением прав человека", - заявила Супрун.

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"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", – отметила Супрун.



Он подчеркнула: "Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля".



"Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, которое аннулирует преимущества, получаемое обществом от мира и процветания. Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в XXI веке", – сказала и.о. министра здравоохранения Украины.



Она отметила, что суверенитет Украины принадлежит украинцами, и судьба государства будет решаться ее народом, а не столицами других государств.

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"Разрешение империалистическим авторитарным государствам безнаказанно действовать сокращает продолжительность жизни в Украине и по всему миру, а также угрожает имплементации 16 целей устойчивого развития – в частности того, что касается мира и инклюзивного общества. Мы продолжим защищать те ценности, которые приводят к миру и процветанию", – заявила Супрун.