Экс-нардеп Скосарь заявил, что не помнит своих слов о покупке места в Раде за $6 млн, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в телефонной беседе с журналисткой проекта "Стоп коррупции".





Автор сюжета выяснила, что следственные действия по этому делу длились почти год, Скосаря допросили и проверили на детекторе лжи, информация о $6 млн взятки подтвердилась. Впоследствии дело передали в Национальное антикоррупционное бюро, производство открыли 25 июня 2015 года по статье 368 (получение взятки). В январе 2016 года дело передали в Национальное антикоррупционное бюро, но Специализированная антикоррупционная прокуратура признала его не подследственным НАБУ и вернула в Генеральную прокуратуру.

В 2017 году внефракционный депутат ВР VIII созыва Дмитрий Добродомов сообщил в Facebook, что уголовное производство по этому поводу было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Журналистка позвонила Скосарю, чтобы узнать, не вызывали ли его по этому делу в правоохранительные органы в последнее время, но тот ответил, что не помнит, о чем речь. "Не помню. Нет. Я не помню. Что меня может беспокоить, если я ничего не помню?" – заявил он в ответ на уточняющие вопросы.

Игорь Скосарь был нардепом Верховной Рады VII созыва, избран по списку "Батьківщини", но вышел из фракции в апреле 2013 года. В 2014 году в эфире ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" он заявил, что купил "место в партии Яценюка" за $6 млн. В то время Арсений Яценюк был главой парламентской фракции "Батьківщина".

7 апреля 2019 года Скосаря задержали в Киеве на Столичном шоссе за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом он был на машине, оформленной на тещу, с номерами ВР. По данным СМИ, политика остановили после погони, в его крови выявили 2,39 промилле алкоголя.