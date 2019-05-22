Ляшко заявил о сборе подписей нардепов под обращением в КС о неконституционности роспуска Рады: "Указ Зеленского - незаконный"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер политсилы Олег Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский - как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат - убийства людей, война и хаос! Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового Президента соблюдения Конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония", - заявил он

"Несмотря на то, что указ о роспуске парламента не конституционный, наша команда идет на выборы. Мы никогда не боялись ни людей, ни выборов! В то же время попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной. Поэтому уже завтра мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный Суд о признании неконституционным указа Зеленского", - добавил Ляшко.

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